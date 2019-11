Kunsthändler-Verband Beute aus Grünen Gewölbe unverkäuflich

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sprechen von einer kulturhistorischen Katastrophe. In Geld lasse sich die Dimension des Desasters nicht messen, vielmehr seien durch den Raub in dem vom Kurfürsten August dem Starken angelegten Staatsschatz Lücken gerissen worden.

Thole Rotermund hält das für ausgeschlossen. Der Vorstand im Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler sagte MDR AKTUELL: "Gerade der Markt für derart hochkarätige Werke, der spielt sich nicht in irgendeinem Hinterhof ab, sondern das wäre gegebenenfalls ein internationaler Markt und der internationale Mark ist so transparent, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass solche Arbeiten unbemerkt und unidentifiziert in irgendeinen Kunstmarkt einfließen können."