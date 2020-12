Grünes Gewölbe Polizei fasst flüchtigen Zwilling

Im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden vermeldet die Polizei einen Fahndungserfolg. Wie ein Sprecher erklärte, wurde einer der gesuchten Zwillinge aus dem Berliner Clan-Milieu festgenommen. Er soll am heutigen Dienstag in Dresden einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach dem Bruder des 21-Jährigen werde weiter gefahndet.