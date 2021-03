Noch zählt der Bahnhof in Neusalza-Spremberg eindeutig zu den "Gruselbahnhöfen" in Mitteldeutschland. Dabei hat der Gleisanschluss eine große historische Bedeutung für den Ort. Die beiden Orte Neusalza und Spremberg waren noch nicht vereinigt, als 1872 der Grundstein für das Bahnhofsgebäude gelegt wurde.

Der Bahnhof nannte sich trotzdem schon Neusalza-Spremberg. Die Eisenbahn wurde so zum Namensgeber der heute vereinten Stadt.

Damals kam die Textilindustrie in die Startlöcher. Und der Bahnhof war wichtig, um die Waren zu transportieren. Die Eisenbahn war der Fortschritt schlechthin.

Der heute trostlose Bahnhof soll bald wieder ein schönes Aushängeschild für den Ort sein. Deshalb hat die Stadt das Gebäude gekauft und will selbst anpacken, damit wieder neues Leben einkehren kann. "Wir planen, das Gebäude wieder dahin zurückzubringen, was es einmal war: Ein Begegnungszentrum", sagt Bürgermeister Matthias Lehmann.

Wir planen, das Gebäude in der Substanz komplett zu entkernen.

Fördermittel für die umfangreichen Baumaßnahmen wurden schon beantragt. In etwa zwei Jahren sollen die Arbeiten am Gebäude abgeschlossen sein. Auch außerhalb des Gebäudes soll viel passieren. In naher Zukunft möchte die Deutsche Bahn laut der Stadt ihren Bahnsteig neu bauen. Dann soll das Bahnfahren nach und von Neusalza-Spremberg wieder ein schönes Erlebnis sein.