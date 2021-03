Dabei könnte zumindest der Weg zum Zug deutlich einfacher sein. Denn Bahnsteig 1 ist gut zu erreichen. Doch fast alle der mehr als 30 Bahnen am Tag halten an Bahnsteig 2. Dorthin gelangen die Fahrgäste nur mit dem Umweg durch den nicht barrierefreien und heruntergekommenen Tunnel.

Anwohner Hans-Peter Liebert setzt sich schon lange dafür ein, dass mehr Züge an Bahnsteig 1 halten. Doch bisher konnte er das nicht erreichen.

Anwohner Hans-Peter Liebert versuchte, den Zustand am Bahnhof zu verbessern. Bildrechte: Richard Schönjahn / MDR

Doch wieso halten nahezu alle Züge an dem schlecht erreichbaren Bahnsteig? Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur teilt uns mit, dass aufgrund der Weichen beim Befahren von Bahnsteig 1 die Züge etwa eine Minute länger brauchen würden. Diese Fahrzeitverlängerung würde dazu führen, dass "der derzeitige Fahrplan nicht mehr fahrbar ist und derzeit nur knapp realisierbare Anschlüsse in Saalfeld nicht mehr hergestellt werden können." Laut der Deutschen Bahn soll der Bahnsteig frühestens in fünf Jahren modernisiert werden.