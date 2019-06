"Ich habe seitdem kein Leben mehr", sagt Martin. Er griff mit Anfang 20 zu einem Haarwuchsmittel . Die Pille sollte die beginnende Glatze aufhalten, doch mit den starken Nebenwirkungen hat er nicht gerechnet. "Völlige Antriebslosigkeit. Es habe mit Erschöpfungszuständen angefangen und driftete in Depressionen ab", sagt Martin, der seinen richtigen Namen aus Scham nicht veröffentlichen möchte. Später kamen Artikulationsstörungen, Gedächtnis- und sexuelle Probleme hinzu. "Das kannte ich vorher so nicht."

Aus Scham möchte Martin nur verdeckt vor die Kamera und seinen vollen Namen nicht veröffentlichen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Wirkstoff, der Martins Leben verändert haben könnte, heißt Finasterid und wurde ursprünglich gegen Prostataprobleme bei älteren Männern eingesetzt. Bei vielen wuchsen, als überraschende Nebenwirkung, die Haare. Die Pharmafirma MSD brachte dann 1998 "Propecia" heraus - geringer dosiert als Haarwuchsmittel für jüngere Männer.



Martins Arzt hielt die möglichen Nebenwirkungen für vertretbar. "Die damals bekannten waren die Verminderung der Libido und erektile Dysfunktion", sagt Martin. Darauf sei er hingewiesen worden. Sein Arzt habe auch gesagt, wenn das Mittel abgesetzt wird, "ist das auch sofort wieder alles in Ordnung". Vier Jahre lang nahm Martin diese Pille – doch danach war nichts wieder in Ordnung. Seine gesundheitlichen Probleme blieben. Das Absetzen der Pille ist mittlerweile 13 Jahre her.