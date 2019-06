Hacker sind dem US-israelischen Internet-Security-Anbieter Cybereason zufolge in mehr als 30 Ländern in die Systeme von Telekommunikationsunternehmen eingedrungen. Dabei seien große Mengen an persönlichen Daten sowie Unternehmensinformationen gestohlen worden, teilte die Gesellschaft Cybereason am Dienstag mit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) teilte am Dienstagmorgen auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, man könne sich noch nicht zu der Attacke äußern.