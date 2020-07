Unbekannte haben die Twitter-Konten prominenter US-Politiker und namhafter Unternehmen offenbar gehackt. Auf den Profilen des US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, dem früheren US-Präsident Barack Obama, Tesla-Chef Elon Musk, Rapper Kanye West und vielen weiteren bekannten Persönlichkeiten erschien am Mittwoch eine Aufforderung, Bitcoins zu überweisen.

In der über die Accounts verbreiteten Botschaft wurde versprochen, die überwiesene Kryptowährung doppelt zurückzuzahlen oder zu spenden. Auf ein in den Twitter-Nachrichten genanntes Bitcoin-Konto wurden Bitcoins im Wert von über 100.000 Dollar eingeschickt.

Viele der Twitter-Accounts wurden zeitweise gesperrt, waren aber kurze Zeit später ohne die betrügerischen Nachrichten wieder online. Twitter-Chef Jack Dorsey kündigt an, den Vorfall schnellstmöglich aufzuklären. "Ein harter Tag für uns bei Twitter", so Dorsey.

Twitter hatte in der Vergangenheit immer wieder mal Probleme mit dem Kapern von Accounts - aber noch nie auf so breiter Front und bei so vielen prominenten Namen auf einmal. Das Ausmaß der Attacke legt nahe, dass diesmal nicht wie bei früheren Fällen etwa eine mit Twitter-Accounts verknüpfte App ausgenutzt wurde - sondern direkt Systeme von Twitter betroffen sein könnten.