Wenn sich Hagelkörner in einer Wolke befänden, lagere sich immer mehr Feuchtigkeit an ihren Seiten ab, erklärt Scheibe. Und je länger der Hagel in der Gewitterwolke bleibe, desto größer werde er.

Dieser Vogel starb am Pfingstmontag in München wegen Hagels. Bildrechte: imago images / ZUMA Press

Das größte Hagelkorn wurde bisher in den USA dokumentiert: Es war mit rund 20 Zentimetern so groß wie ein Handball und wog 900 Gramm. Ein Limit bei Größe und Gewicht gebe es bei Hagelkörnern theoretisch nicht, sagt Ralf Scheibe, aber auch in kleineren Dimensionen solle man sie nicht unterschätzen.



Denn Hagel fällt mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 120 Kilometern pro Stunde aus den Wolken. In den letzten Tagen erreichte der Hagel in Deutschland eine Größe von fünf bis sechs Zentimetern. Bei dieser Größe könne es für Vögel, Haustiere und Menschen lebensgefährlich werden, erklärt Scheibe.