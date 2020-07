Die Umwidmung der Hagia Sophia in eine Moschee wird nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin "mit Sicherheit" auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Unesco kommen. Ein Ministeriumssprecher sagte, das Bauwerk sei seit 1985 eine Weltkulturerbestätte und gehöre zum Erbe der Menschheit. Die Türkei hätte deshalb vor der Umwidmung die UN-Kulturorganisation konsultieren müssen. Die Unesco selbst hatte bereits am Freitag erklärt, den Status des Gebäudes als Weltkulturerbe zu überprüfen