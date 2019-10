Neuntklässler Malte aus Halle hat es noch am selben Tag gesehen. Das Video vom Attentäter landete per Whatsapp-Nachricht auf seinem Handy: "Es wurde uns halt geschickt über den Klassenchat, manche Personen werden das auch noch auf dem Handy haben, auf jeden Fall hat es jeder gesehen. Also ich habs mir jetzt nicht oft angeguckt - ein, zwei Mal vielleicht. War schon sehr verstörend."