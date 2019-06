Das Handy stört die Eltern-Kind-Beziehung – das sagt auch Julian Schmitz, Professor am Leipziger Forschungszentrum für frühkindliche Entwicklung. Er begrüßt die Entscheidung der Essener Kitas: "Wenn Eltern auch auf den Blickkontakt ihrer Kinder nicht reagieren, gibt es Forschungsstudien die zeigen, dass die Kinder dadurch ganz massiv mit körperlichem, auch mit hormonellem Stress reagieren. Und es gibt auch eine aktuelle Studie aus den USA. Die Daten legen nahe, dass elterlicher Gebrauch von Smartphones mit einem zunehmenden Ausmaß an Verhaltensauffälligkeiten zusammenhängt."

Auch in der Leipziger Kita "Haus Kinderland" kommt es vor, dass Eltern am Handy hängen, wenn sie die Einrichtung betreten. Und dennoch hält Leiterin Julia Knigge nicht viel von einem Verbot: "Weil ein Verbot ist ja immer was negativ belastetes. Wenn wir einen Aushang machen würden, da haben wir uns schon mal unterhalten, dann würden wir den immer positiv gestalten wollten. Also – wir würden Sie bitten, die Handys eingesteckt zu lassen, damit sie in der Zeit mit Ihrem Kind kommunizieren können."