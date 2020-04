Mit seinen 1.141 Metern ist der Brocken von Weiten zu sehen. Doch auch so findet jetzt in Zeiten von Corona findet kaum noch ein Besucher den Weg zu dem sonst beliebten Reiseziel. Das Land Sachsen-Anhalt hat „touristische Reisen“ in das Bundesland untersagt, zum Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Auch bei bestem Wanderwetter hat Brockenwirt Daniel Steinhoff so kaum noch etwas zu tun. „Von Vollgas gegen null“ beschreibt er die Situation, mit der er sich derzeit abfinden muss. “Man ist zwar noch im Büro und versucht irgendwelche Schadensbegrenzung zu machen. Man muss Anträge stellen an die Landesregierung, aber es ist nicht so, dass man jeden Tag zehn Stunden arbeitet“, erklärt er "exakt".