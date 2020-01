Vor allem abgestorbene Bäume können brennen "wie Zunder". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Lage sei sehr ernst, sagte die Waldforscherin weiter. Der sonst viel Regen gewohnte Harz zeige deutliche Folgen des Klimawandels. Der Boden sei nach wie vor so trocken, dass es in diesem Jahr schon im Frühling, etwa um Ostern gefährlich werden könne.



Riesige Mengen totes Holz, von Borkenkäfern zerstörte Fichten und ganze Hänge mit Buchen bildeten in Kombination mit Vergrasungen und austrocknenden Mooren geradezu "optimales Brennmaterial", erläuterte Kietz. Dazu komme noch, dass sich Feuer in einem Mittelgebirge wegen der vielen Hanglagen viel schneller ausbreiten könnten als in ebenen Regionen, wie denen in Australien.