Holger Fischer ist Hausarzt in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Täglich werde er von seinen Patientinnen und Patienten gefragt, warum sie sich nicht bei ihm impfen lassen können . Fischer ist auch Sprecher des Hausärzteverbands Sachsen-Anhalt. Er sagt: Seine Kolleginnen und Kollegen würden gerne loslegen . Aber: "Die Organisation kann man uns natürlich nicht anlasten, das müsste dann schon das Impfzentrum – oder das Gesundheitsamt oder wer auch immer dann für den Transport zuständig ist – übernehmen."

Von Bund und Ländern wird das schon vorbereitet. Auch der Biontech-Impfstoff, der sehr stark gekühlt werden muss , soll ab Mai in die Hausarztpraxen geliefert werden können. Auf das schnelle Verimpfen sei man sehr gut vorbereitet, sagt Holger Fischer. Das medizinische Fachpersonal könnte, wie auch bei der Influenza-Impfung, parallel zur normalen Sprechstunde impfen. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne teilte MDR AKTUELL mit: "Ziel ist, möglichst schnell zu erreichen, dass auch Impftermine über Hausarztpraxen angeboten werden können. Dazu suchen wird das Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Ziel ist, niedergelassene Ärzte zunächst modellhaft in den Impfprozess einzubeziehen." Ein Impfstart in ausgewählten Hausarztpraxen sei noch im Frühjahr realistisch. Wann genau und mit welchem Impfstoff bleibt unklar.

Wer die Hausärzte für die Corona-Impfungen bezahlt, steht auch noch nicht fest. Im Moment zahlt der Bund den Impfstoff, die Länder und Krankenversicherungen tragen die Kosten für die Infrastruktur, also die Impfzentren. Auch in Sachsen soll es ein Pilotprojekt geben: 40 Hausarztpraxen sollen nach Auskunft des Sozialministeriums ab März gegen Corona impfen: "Mehr ist zurzeit nicht möglich, weil die Verordnung des Bundes keine Festlegungen über die Honorierung in Arztpraxen enthält. Das heißt, das Land geht finanziell in Vorleistung für Honorare und Materialausstattung wie Spritzen. Daher mussten wir die Zahl der Hausarztpraxen erst einmal beschränken." Im Modellprojekt soll der Impfstoff von Moderna eingesetzt werden.