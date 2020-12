Geschenke für alle – oder auf der Straße entsorgter Müll? Geschenkeboxen sind umstritten und ein Symbol der Überflussgesellschaft. Bildrechte: MDR/Julian Theilen

Die vom Menschen hergestellten Produkte – Plastik, Gebäude, Straßen und Maschine - wiegen Wissenschaftlern zufolge inzwischen mehr als die Biomasse der Erde selbst. Zu dieser Einschätzung kommt eine aktuelle Studie israelischer Forscher vom Weizmann Institute of Science.

Vergilbte Trinkbehälter und alte Bedienungsanleitungen

Dinge und Gegenstände scheinen in unserer Gesellschaft im Überfluss vorhanden. Zu sehen ist das auch an einem Phänomen vor allem im urbanen Raum. Pappkartons an Hauseingängen von Altbauwohnungen mit getragenen Socken, Haarspangen, vergilbtenTrinkbehältern oder Bedienungsanleitungen für eine Mikrowelle. Häufig auch Kinderbekleidung, aus denen der eigene Nachwuchs wohl rausgewachsen ist.



Alles, was selbst nicht mehr gebraucht wird, so die Idee von Geschenkekisten, kann nun anderen gegeben werden. Besser als es wegzuschmeißen, so der Hintergedanke.

Schlechtes Gewissen beruhigen

Und tatsächlich: ab und zu greifen zum Beispiel in der Leipziger Südvorstadt Spaziergänger beim Vorbeischlendern in eine der Kisten und nehmen etwas mit.

Viele "Geschenke" gehören eher in den Sperrmüll Bildrechte: MDR/Julian Theilen Am Bedürfnis der "Beschenkten" orientiert sich das "Geschenk" aber selten – es sei denn sie haben zufällig exakt die Mikrowelle zu Hause, die in der Anleitung von 1994 erklärt wird. Die Angst, nutzlos gewordene Dinge wegzuwerfen, scheint in den oft neobürgerlichen Stadtteil zu groß, mutmaßt ZEIT-Feuilletonist Lars Weisbrod im Gespräch mit dem MDR: "Einige von ihnen leugnen, selbst noch Teil der Wegwerfgesellschaft zu sein."

Auf dem Weg ins Manufactum-Zeitalter

Noch weitestgehend funktionstüchtige Dinge wegzuwerfen würde den eigenen Anspruch an Nachhaltigkeit konterkarieren, deshalb muss das Nutzlose zum nützlichen Geschenk umgedeutet werden. Weisbrod erläutert: "Wir wollen hin zum Manufactum-Zeitalter, in dem jeder Gegenstand wertig ist und auf die Ewigkeit ausgelegt, schaffen es aber oft (noch) nicht."

Diese Geschenkekisten sind ein Beleg dafür, dass wir noch im Übergang von der Wegwerfgesellschaft hin zum Manufactum stecken. ZEIT-Feuilletonist Lars Weisbrod

Gute Geschenke denken zuerst an die Beschenkten

Warum sich nach wie vor viele günstige, dafür aber nicht nachhaltige Konsumentscheidungen treffen, liegt – wenig überraschend – auch an ökonomischen Voraussetzungen. Manufactum-Produkte sind teurer, sollen möglichst immer im eigenen Besitz bleiben. Um sie zu erwerben, braucht es laut Weisbrod neben Kapital also auch ein hohes Maß an Entscheidungsfähigkeit und Bereitschaft, sich festzulegen.

Oft wird überflüssiger Hausrat auch einfach nur vors Haus gelegt. Bildrechte: MDR/Julian Theilen Für sich selbst überflüssig gewordene Dinge nicht achtlos wegzuwerfen, findet Weisbrod grundsätzlich richtig. An Geschenkekisten stört ihn aber vor allem die Selbstgerechtigkeit, die das versehende Label "zu verschenken" mit sich bringe, weil es eben oft nur um die materielle Erleichterung des Besitzenden gehe. Ein gutes Geschenk denke in erster Linie aber an die Beschenkten und nicht an den eigenen Vorteil.