Thüringen und Sachsen-Anhalt gehören zu den Bundesländern mit den meisten Hautkrebs-Fällen. Das geht aus dem Hautkrebsreport 2019 der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. In Sachsen, wo mehr Menschen zur Vorsorge gehen, sind die Zahlen niedriger.

Laut Statistik geht nur jeder Fünfte zur Vorsorge. Bildrechte: MDR/Dan Hirschfeld

Die meisten Erkrankten im Verhältnis zur Bevölkerungszahl verzeichnen demnach Hessen (rund 21.500), Niedersachsen (rund 22.700) und Thüringen (rund 6.400). Auch Sachsen-Anhalt gehört mit rund 6.300 Fällen pro Jahr zu den Schlusslichtern.



Sachsen verzeichnet mit rund 10.000 Fällen pro Jahr zwar eine höhere Zahl an Erkrankten, gemessen an der Einwohnerzahl liegt es damit aber im Mittelfeld. Die wenigsten Erkrankungen treten der Statistik nach in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen auf.