Ständig gesperrt Ärger mit dem Heidkopftunnel

Alle Fahrbahnen sind offen, der Verkehr fließt, wenig los auch in den Gemeinden ringsum: So ist die Lage am Heidkopftunnel an einem eher ruhigen Vormittag. Ist der Heidkopftunnel allerdings dicht, bricht in den umliegenden Ortschaften schnell das mittlere Chaos aus. Etwa entlang der B80, der offiziellen Autobahnumgehung.

Besonders Anwohner wie Karl Eberhardt im kleinen Ort Hohengandern betrifft das: "Wenn der Tunnel gesperrt ist, dann ist hier ständig Stau, ständig. Im Jahr 2018 sind hier 54 Tage lang täglich 30.000 Fahrzeuge durchgeschleust worden. Unverantwortlich. Da macht man sich in Gandersheim überhaupt kein Problem."

Behörde weist Kritik zurück

Mit Bad Gandersheim ist die für den Tunnel zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gemeint. Und die sitzt in Niedersachsen. Udo Othmer ist der verantwortliche Leiter. Von besonders häufigen Sperrungen oder gar Pfusch am Bau will er nichts wissen. Wegen Baumaßnahmen sei der Tunnel gar nicht so oft gesperrt gewesen.

"Es waren überwiegend Unfälle, die im Abschnitt zwischen Arenshausen bis Friedland passiert sind", erklärt Othmer. "Und dann heißt es immer: Wenn der ganze Abschnitt gesperrt ist, ist auch der Heidkopftunnel gesperrt. Dann gab es noch weitere Ereignisse wie Böschungsrutsche. Also er ist nicht signifikant öfter gesperrt als andere Tunnel."

Wer bei einer Sperrung zahlen muss

Unfälle, Bauarbeiten, Stromausfälle, eine defekte Lüftung – die Liste der Probleme rund um den Heidkopftunnel ist lang. Es sei eben auch viel Technik im Tunnel verbaut, so der Behördenleiter. Und die müsse öfter gewartet und auch punktuell erneuert werden. Etwa zwei Millionen Euro habe das in den letzten Jahren gekostet. "Baulastträger für Autobahnen ist der Bund, entsprechend ist auch der Bund Kostenträger. Aber es dient ja auch der Verkehrssicherheit, wenn wir Bauteile erneuern. Und von daher macht der Bund das gerne."

Nicht so gerne zahlen wollen die umliegenden Landkreise, die bei einer Sperrung des Tunnels den Verkehr abfangen müssen. Für die Zukunft wünscht man sich deshalb eine ganz neue Lösung, sagt Martin Bosold von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Eichsfeld. "Der Landkreis Eichsfeld favorisiert dabei die Variante, wo eine Behelfsauffahrt und -abfahrt gebaut würde. Dann würde der Verkehr an der Anschlussstelle Arenshausen abgeleitet und auf der jetzigen B80 an Arenshausen und Kirchgandern vorbei und dann wieder auf die Autobahn."

Erneute Sperrung in Sicht

Und diese Lösung wird nun schnell gebraucht. Denn schon Ende des Jahres soll der Tunnel erneut gesperrt werden, wochenlang, erklärt Udo Othmer. Der Grund liegt unter der eigentlichen Fahrbahn: Die Tragschichten unterhalb der vier mal fünf Meter großen und 30 Zentimeter tiefen Betonplatten lösen sich langsam auf, die Platten beginnen zu kippen - und das nach nur 13 Jahren Betriebszeit.