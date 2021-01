Bislang sind Herzschrittmacher mit Kabeln ausgestattet, die jedoch höhere Risiken für Infektionen bilden. Die neuartige Micra-AV Kardiokapsel ist hingegen kabellos und entzündungshemmend von einem Titanmantel umgeben. Daher eignet sich der neue Schrittmacher vor allem für Patienten, die schon mehrere Schrittmacher-Operationen hinter sich und damit ein höheres Risiko haben, an Infektionen durch den Eingriff zu erkranken. "Die kleinen Schrittmacher infizieren sich kaum noch und sind gerade für diese Patienten ein wesentlicher Fortschritt", betont Hindricks. Zudem eigne sich der Eingriff für Patienten, deren Venenverhältnisse die Implantation eines normalen Herzschrittmachers nicht zulassen.

Behandelt werden können mit dem neuen Schrittmacher vorrangig Patienten mit einem sogenannten AV-Block und normaler Vorhofaktivität. Hierbei ist die Überleitung der Erregung vom Vorhof auf die Herzkammern behindert oder unterbrochen, was im schlimmsten Fall zum Herzstillstand führen kann. Im November vergangenen Jahres wurde der neue Schrittmacher am Herzzentrum Leipzig erstmals implantiert. Der Eingriff erfolgte minimalinvasiv und dauerte nur 30 Minuten. Der Patient konnte am Tag nach der Implantation wieder entlassen werden. Ein weitere Vorteil: Da der Schrittmacher über einen Katheter eingeführt wird, bleiben keine Narben zurück. "Der Katheter wird nach dem Eingriff aus der Leiste entfernt. Das sieht man schon nach zwei Tagen nicht mehr", erklärt Hindricks.