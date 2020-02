Im hessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagszug gefahren. Wie die Polizei mitteilte, soll es mehrere Verletzte geben. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden.

Der Hessische Rundfunk meldet, Augenzeugen hätten von einem silberfarbenen Mercedes-Kombi berichtet, der am Nachmittag in eine Gruppe von Menschen gefahren sei. Ein HR-Reporter zählte mehr als zehn Verletzte, darunter Kinder. Weiteren Augenzeugenberichten zufolge fuhr das Auto etwa 30 Meter weit in die Menge, bis es zum Stehen kam. Der Fahrer habe noch Gas gegeben.