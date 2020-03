Hessens bisheriger Finanzminister Thomas Schäfer ist tot. Das teilten Polizei und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden mit. Die Leiche Schäfers sei bereits am Samstagvormittag an einer Bahnstrecke in Hochheim am Main gefunden worden. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler davon aus, dass der 54-Jährige Suizid begangen hat. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise von einem Abschiedsbrief, den Schäfer hinterlassen habe.