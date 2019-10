Nach zwei Todesfällen durch Bakterien in Wurstwaren hat ein Fleischproduzent in Nordhessen die Produktion stoppen müssen. Wie eine Sprecherin des Landkreises Waldeck-Frankenberg am Mittwoch mitteilte, hat das zuständige Veterinäramt das Unternehmen Wilke Wurstwaren in Twistetal-Berndorf vorübergehend geschlossen.