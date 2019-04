Bei der Halloren Apotheke in der Innenstadt in Halle liegen sie schon im Schaufenster: Allergietabletten gegen Heuschnupfen. Schon seit Wochen sind die wieder gefragt, wie ein paar Meter weiter eine Betroffene berichtet. Sie habe Heuschnupfen: "Ich habe dicke Augen und meine Nase ist immer zu."

Nicht jeder geht wegen der Allergie zum Arzt. Deshalb ist nicht genau bekannt, wie viele Menschen in Deutschland von Heuschnupfen betroffen sind. Die letzten Zahlen stammen aus dem Jahr 2013, wo bei einer repräsentativen Erhebung fast 15 Prozent der Befragten angaben, wegen der Allergie in Behandlung gewesen zu sein.

Mittlerweile dürften es deutlich mehr sein, sagt die Leiterin des Leipziger Zentrums für Allergologie, Regina Treudler. "Was wir wissen und beobachten, ist – und da gibt es auch gute Daten hier aus Leipzig –, dass Menschen, die in verkehrsreichen Gegenden oder in der Innenstadt wohnen, häufiger Allergien haben als Menschen, die im ländlichen Bereich oder am Stadtrand wohnen."