Der Virologe Prof. Uwe Liebert hält die angekündigten Lockerungsmaßnahmen für Thüringen und Sachsen für zu früh. Das sagte er dem MDR-Magazin "Hauptsache Gesund". Die veränderte Dynamik auf lokaler Ebene spreche dagegen: "Wenn wir hier nicht genau hinschauen, dann können sich Infektionen über längere Zeit unbeobachtet ausbreiten", so der Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Leipzig. "Dies käme der Situation in der Anfangsphase der COVID-Erkrankungen in Norditalien nahe", so der Mediziner. Hier blieb das Virus wahrscheinlich lange Zeit unentdeckt, bevor die Fallzahlen in die Höhe schnellten.