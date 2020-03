Covid-19 Medizinstudierende sollen in Corona-Krise helfen

Im Zuge der Corona-Krise wird in den Krankenhäusern mehr Personal benötigt. So gibt es auch die Überlegung, Medizinstudierende vermehrt für den Einsatz in den Kliniken heranzuziehen.

von Uta Georgi, MDR AKTUELL