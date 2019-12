Ja, das historische Dokument ist wirklich ein Original, versichert mir Joseph Nietfeld, der Archivar und Geschäftsführer von historia.net. Das Portal übernehme ausschließlich Zeitungsbestände von den herausragenden Verlagen, versichert Nietfeld. "Abgesehen davon, ist es höchst aufwendig und teuer, eine Zeitung so zu kopieren, dass sie wie echt aussieht."

1986 fing Nietfeld an, alte Zeitungen zu sammeln und zu vermarkten. Heute hat er, nach eigenen Aussagen, mit circa fünf Millionen Zeitungen und Zeitschriften das größte Zeitungsarchiv Europas, in Freiburg im Breisgau.

Die Echtheit meiner alten Zeitung lasse ich mir in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig von Jörg Räuber bestätigen, der Leiter der Bestandsverwaltung. Auch hier wird sich regelmäßig nach historischen Zeitungen zum Verschenken erkundigt. Es gibt dann allerdings nur eine Kopie, da die Bibliothek ihren Bestand erhalten will.