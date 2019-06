Profitieren überhaupt Lebewesen von der Hitze im Wasser? "Ganz bekannt sind Blaualgengattungen, also Cyanobakterien, die vorher nur im subtropischen Bereich gefunden wurden und sich hier dann doch rasant ausgebreitet haben", erklärt der Wissenschaftler.

Und zwar nicht zum Guten. Fragt sich, wie man Gewässern samt Bewohnern da helfen kann? Grundsätzlich gelte, so Hupfer: Gewässer, die schon mit Nährstoffen belastet sind und eine relativ große Algenentwicklung haben, sind stärker gefährdet als Gewässer, die keine so hohe Nährstoffbelastung haben.

Beispielsweise durch weniger Düngemitteleinsatz in der Landwirtschaft. Manchmal sind die Folgen der Hitze aber auch auf den ersten Blick ins Wasser überraschend. So hat sich die Sichttiefe im Arendsee in der Altmark kürzlich verbessert.