Starke Gewitter sind zu Wochenbeginn über weite Teile Westdeutschlands hinweggezogen. In Nordrhein-Westfalen sorgten Unwetter bis zum Vormittag für Behinderungen im Berufsverkehr.

In Mülheim traf ein Blitz ein Zugstellwerk. Nach Bahnangaben fielen Signale und Weichensteuerungen aus. Das habe zu Zugausfällen geführt. Einige Züge mussten das Tempo drosseln. Die Bahn sprach von erheblichen Behinderungen im Ruhrgebiet und im Rheinland. Auch auf den Autobahnen bildeten sich wetterbedingt lange Staus. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montag vor teils kräftigen Gewittern mit Hagel und Sturmböen. Den Meteorologen zufolge ziehen die Gewitter im Tagesverlauf nach Osten.



Die Gewitterfront zog am Mittag über Hessen hinweg und nach Thüringen. Später sind demnach auch in Sachsen-Anhalt kräftige Hitzegewitter mit Starkregen und Hagel möglich. Für Ostdeutschland wird schwül-warme Hitze mit neuen Jahreshöchstwerten von bis zu 35 Grad Celsius vorausgesagt.