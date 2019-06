Hitze-Mittwoch Mitteldeutschland "Hotspot" in Europa

Der Mittwoch könnte der bisher heißeste Tag des Jahres werden. Der Deutsche Wetterdienst in Leipzig erwartet deutschlandweit Temperaturen über 30 Grad Celsius, lokal auch um 35 Grad. MDR-Meteorologe Jörg Heidermann hält sogar 36 Grad für möglich und neue Allzeitrekordwerte für Anfang Juni.

Die Höchsttemperaturen sagt Heidermann für Sachsen-Anhalt und Ostsachsen voraus – und das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Allein In der Nacht zum Mittwoch wurde in Mitteldeutschland eine tropische Nacht mit Temperaturen über 20 Grad Celsius registriert – in Hochwald in der Lausitz und in Mücheln im Geiseltal.

Am Mittwochmittag kletterte das Thermometer im sachsen-anhaltischen Demker bereits auf 33 Grad. Die Spitzenwerte werden am Nachmittag erreicht. Zum Vergleich: In Athen war es am Mittag 25 Grad warm, auf Mallorca 24 Grad.

Ab Donnerstag leichte Abkühlung