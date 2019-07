In Deutschland sind erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen mehr als 41 Grad gemessen worden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden im niedersächsischen Lingen 41,6 Grad am Nachmittag erreicht. Da die Temperaturen noch weiter steigen, wird der neue Rekordwert aber erst am Abend feststehen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurde die gestrige Höchstmarke von 40,5 Grad im hessischen Geilkirchen bereits am frühen Donnerstagnachmittag in mehreren westdeutschen Orten überboten. In Bonn-Roleber wurden u.a. am Nachmittag 40,9 Grad gemessen.

Hohe Werte in Mitteldeutschland

In Mitteldeutschland wird die 40-Grad-Marke bislang noch nicht erreicht. Am wärmsten ist es laut MDR-Wetterstudio derzeit mit 37,8 Grad in Bernburg in Sachsen-Anhalt. 0,2 Grad weniger zeigt das Thermometer im thüringischen Rudolstadt. Spitzenreiter in Sachsen sind aktuell Zwickau und Torgau mit jeweils 35,8 Grad.