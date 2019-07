Die Hitze in Europa setzt nicht nur Menschen und Tiere zu, sie zwingt auch Atomkraftwerke in den Sparmodus. In Frankreich sollen in dieser Woche die beiden Reaktoren des AKW in Tarn-et-Garonne heruntergefahren werden. Hält die Hitzewelle an, drohen auch Probleme in Deutschland, noch aber laufen die Kraftwerke normal. Bei der Hitzewelle im Juli 2018 musste das AKW Philippsburg in Baden-Württemberg wegen der hohen Wassertemperatur des Rheins seine Leistung drosseln.