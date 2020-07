Keine Pflicht, für Blinde anzuhalten

In den Großstädten sind heute deutlich mehr Fahrzeuge unterwegs als früher. Es wird immer enger auf den Straßen, die Aggressivität steigt. All das bemerkt auch Andreas Grünewald. Er betont, dass es keine allgemeine Pflicht gebe, sofort etwa für Blinde am Straßenrand zu bremsen. Vielmehr gehe es darum, anzuhalten, wenn möglich. Aber ohne durch eine Vollbremsung wiederum andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

Grünewald beobachtet, dass meist Rücksicht auf Blinde genommen werde. Die Konfrontation und Auseinandersetzung der Verkehrsteilnehmer untereinander sei unter Umständen eine andere als vielleicht vor 20 Jahren. "Aber ich bin eigentlich der Meinung, wenn wirklich diese verkehrsschwachen, behinderten, in dem Fall blinden Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden, verhalten sich eigentlich alle so rücksichtsvoll wie immer", sagt Grünewald.

Etwas Aufmerksamkeit hilft

Ähnlich empfindet das auch Wolfram Ehms. Der 73-jährige ist vor zehn Jahren erblindet.

Wolfram Ehms ärgert sich über schlecht eingerichtete Baustellen und über Fahrradfahrer. Bildrechte: Ronny Arnold Ehms ist beim Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen aktiv. Autos und Straßen sind für ihn das kleinere Problem. Ehms ärgert sich eher über schlecht eingerichtete Baustellen und über Fahrradfahrer. "Die sowohl in der Fahrtrichtung als auch gegen die Fahrtrichtung auf Fußwegen uns entgegen kommen, obwohl ein Fahrradweg vorhanden ist. Und das in Geschwindigkeiten, die eigentlich nicht verantwortlich sind."



Die Baustellen seien manchmal schwierig zu umgehen, aber Ehms laufe auch mal in eine Baustelle rein und ihm werde immer geholfen, auch wenn der Baggerfahrer mal aussteigen müsse.