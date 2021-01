Wenn man den Körper mit einer Firma vergleichen will, dann ist mRNA so etwas wie eine E-Mail. Im Zellkern, quasi dem Büro, sind in der DNA alle Baupläne abgespeichert für Eiweiße, Enzyme, Körperzellen und so weiter. Der konkrete Baubefehl wird dann per Boten-RNA – auf Englisch Messenger-RNA, kurz mRNA – aus dem Zellkern in die Zelle geschickt, quasi in die Werkhalle.