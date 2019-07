"Ganz korrekt ist es so, dass natürlich der volljährige Prüfling selbst verantwortlich ist und nur er Einsicht in die Prüfung nehmen darf." Bei minderjährigen Prüflingen könnten auch die Eltern als Vormund oder, in einem Streitfall, wenn ein Anwalt ins Spiel komme, der Rechtsbeistand Einsicht in die Unterlagen nehmen.

In einem sind sich aber Ministerium und Schulrechtlerin einig: Dass volljährige Abiturienten wollen, dass ihre Eltern Einsicht in die Prüfung nehmen, ist selten. Das ist auch die Erfahrung von Matthias Rose vom Landeselternrat. Noch nie sei er mit so einer Anfrage aus der Elternschaft konfrontiert worden. In den vergangenen beiden Jahren habe es einige Beschwerden zum Mathe-Abitur gegeben. Möglicherweise wollen in Zukunft mehr Eltern die Prüfungen sehen, bisher sei das aber selten.