Die Äpfel kommen von der Plantage unbehandelt direkt in die Boxen. In Dohna südlich von Dresden beschäftigt sich Olaf Krieghoff für die Erzeugergemeinschaft Borthener Land mit der Lagerhaltung von Äpfeln. Er gilt als Experte auf dem Gebiet.

Blick auf die herbstliche Apfelplantage in Dohna, südlich von Dresden. Damit Äpfel auch noch im Frühjar knackig sind, müssen sie richtig eingelagert werden. Bildrechte: MDR/Jens Falkowski

Auch Olaf Krieghoff kennt kein anderes Lagerverfahren: "Die Äpfel kommen frisch vom Baum und werden trocken in Großkisten gelegt und dann kommen die sofort in die Lagerung, dort gibt es keine Nachbehandlung in irgendeiner Lauge." Es werde während der Sortierung nur Wasser als Trägerstoff genutzt. Nur so könne man die Äpfel sortieren. "Sonst gibt es da keine anderen Möglichkeiten."



So können die Äpfel, bevor sie auf den Markt kommen, schonend sortiert werden. Einzig für den Ökolandbau kennt Olaf Krieghoff eine Behandlung. Da hier auch beim Anbau keine Chemie eingesetzt wird, werden die Äpfel vor der Lagerung haltbarer gemacht.