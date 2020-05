Dieser Meinung ist auch Hubert Wirtz, Professor für Pneumologie am Uniklinikum Leipzig. "Wenn das Asthma nicht gut eingestellt ist, sich zum Beispiel jetzt im Frühjahr beim Pollenflug verstärkt hat und man nicht mit vermehrter Medikation darauf reagiert hat, dann kann es durchaus sein, dass das Atmen schwerer geht. Wenn es also nicht gut eingestellt ist, ist es auch ein Grund, zum Arzt zu gehen und mehr Medikamente zu nehmen. Und dann wäre das Tragen einer Maske wieder kein Problem." Der Arzt kann also in bestimmten Fällen helfen – und vielleicht reicht manchmal auch das klärende Gespräch am Ladeneingang.