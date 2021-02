Eingeschneit – nichts geht mehr am frühen Dienstagmorgen auf der A4, auf einer Länge von 50 Kilometern. Das Technische Hilfswerk Görlitz weckt Lkw- und Pkw-Fahrer, die seit Stunden Richtung Polen eingeschlossen sind. Selbst die Räumprofis kommen bei diesen Wetterverhältnissen an ihre Grenzen und müssen erfinderisch sein. André Stickel vom THW Bautzen erzählt: "Zwei unserer Schleppfahrzeuge sind verkehrt herum auf die Autobahn gefahren, um an die Einsatzstelle zu kommen."