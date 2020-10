Straßensanierung Auch kleine Risse sind gefährlich

Hauptinhalt

Baustellen und lange Staus ärgern Autofahrer besonders dann, wenn die Arbeiten unnötig erscheinen. So ging es MDR-AKTUELL-Nutzer Stefan Zwick, der fast täglich von Wernigerode nach Quedlinburg pendelt. Über ein Jahr wurde auf der Strecke die Asphaltdecke erneuert, obwohl sie in den Augen von Stephan Zwick in gutem Zustand war. Darum hat er gefragt, ob das in diesem konkreten Fall notwendig sei oder Fahrbahnen unabhängig von den Schäden in einem bestimmten Rhytmus erneuert würden.