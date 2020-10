Mit 80 km/h fährt Randolf Focht auf dem Standstreifen. Hier kann er Gegenstände ohne Polizei bergen. Er stößt auf einen Spanngurt, den er sofort aufsammelt. Anders ist es mit toten Tieren. In solchen Fällen wird die Tierkörperbeseitigung gerufen. Schwer verletzte Tiere werden vor Ort und Stelle von ihren Qualen erlöst. Entweder durch den zuständigen Jagdpächter, dem Tierarzt oder bei dringenden Fällen durch die Polizei. Heute sei erst einmal nicht so viel zu tun gewesen, sagt Focht, doch es könne jederzeit etwas passieren.

Auch die Autobahnpolizei wird regelmäßig zur Räumung der Fahrbahn gerufen. In der Regel sind es nämlich Verkehrsteilnehmer selbst, die Gegenstände auf der Autobahn über den Polizeinotruf melden. Konkrete Angaben zum Ort gibt es meist nicht. Also müssen die Beamten den Gegenstand suchen und gleichzeitig den Verkehr sichern. Wie genau das passiert, erklärt Pressesprecherin Heidi Sonnenschmidt von der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen. Der Funkstreifenwagen setze sich vor die Autokolonne und fahre in Schlangenlinien über die Fahrbahn, um den nachfolgenden Verkehr auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen. Dann werde der Verkehr langsam an die Gefahrenstelle herangeführt, bis das Hindernis gefunden worden sei, erklärt Sonnenschmidt. Gleichzeitig werde der Verkehrsdienst informiert, der die Autofahrer über das Radio warnt.