Beklebte und besprühte Verkehrsschilder sind keineswegs nur ein Problem in Leipzig. In zahlreichen Städten werden Verkehrsschilder beschädigt. Die Kosten sind enorm. Halle gab 2018 für Reinigung und Ersatz beschädigter Schilder 89.000 Euro aus. In Erfurt fielen cirka 14.000 Euro an, um die Folgen von Vandalismus zu beseitigen. In Weißenfels beliefen sich die Kosten auf rund 20.000 Euro.