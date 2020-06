Insektensterben Wie es Bienen und anderen Insekten in Mitteldeutschland geht

Doch Honigbienen sind nur eine Seite der Medaille. Wie steht es um die 550 Wildbienenarten und andere Insekten?

Insektendiversität geht zurück

Am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle erforscht Mark Frenzel die Artenvielfalt von Insekten in den Agrarlandschaften Mitteldeutschlands: "Was wir über die Jahre feststellen, ist zum einen, dass es zwischen den Jahren sehr große Schwankungen besonders an der Anzahl der Wildbienen gibt."

Zudem seien die Wildbienengemeinschaften in Gebieten, die sehr stark landwirtschaftlich geprägt sind, "einfach strukturiert", sagt Mark Frenzel. Das heißt: Durch die Monokultur auf vielen Agrarflächen sinkt die Zahl der Wildbienenarten und auch anderer Insektenarten. Nicht das einzige Problem, wie Mark Frenzel erklärt:

Was wir mit unseren Daten auch belegen können, dass tatsächlich die Insekten insgesamt sowohl in den Arten als auch in der Häufigkeit zurückgehen. Mark Frenzel Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

In den letzten 30 Jahren ist laut einer Studie des Forschungsinstituts iDiv die Zahl landlebender Insekten weltweit um 24 Prozent gesunken. Bei Wasserinsekten ist sie dagegen um 38 Prozent gestiegen - wohl vor allem dank eines besseren Gewässerschutzes.

Lichtverschmutzung, Fleischkonsum und Landwirtschaft belasten Biodiversität

Flächen, die Natur sein könnten – und damit ein besserer Lebensraum für Wildbiene und Co. Die Insektenvielfalt fördern – dem Umweltschutzverein Ökolöwe in Leipzig ist das ein besonderes Anliegen, sagt Christiane Hainichen vom Ökolöwen: