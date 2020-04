Coronavirus Warum bleibt die Börse geöffnet?

Wer Aktien besitzt, brauchte in den vergangenen Wochen starke Nerven. Von Mitte Februar bis Mitte März verlor der Deutsche Aktienindex mehr als ein Drittel seines Wertes. Zwischenzeitlich ging es wieder steil nach oben. Doch ob der Trend anhält oder die Verluste sich fortsetzen, kann in der derzeitigen Krise niemand sagen. MDR-Aktuell-Hörer Henry Zschenderlein möchte deshalb wissen, warum die Börsen in diesem Ausnahmezustand nicht geschlossen werden?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL