Momentan werden die Busse und Bahnen der LVB, der Leipziger Verkehrsbetriebe, zwar weniger genutzt als in Nicht-Corona-Zeiten. Trotzdem sind sie, zumindest am Morgen und am Nachmittag, gut gefüllt. Deshalb haben sich die LVB laut ihrem Sprecher Marc Backhaus auch in diesem zweiten Lockdown light Gedanken um ihr Hygienekonzept gemacht und dafür Erfahrungen aus den letzten Monaten genutzt. So hätten die LVB die Reinigung von Haltestangen, Knöpfen etc. an und in den Fahrzeugen verstärkt. Außerdem gelte weiter die Maskenpflicht an den Haltestellen und in den Fahrzeugen, so Backhaus.