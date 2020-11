Sie erinnert an den Massentest in der Slowakei Ende Oktober, bei dem fünf Millionen Einwohner getestet wurden. Danach habe man zwar für den Moment gewusst, wer nicht infiziert ist: "Das heißt aber nicht, dass die nicht am nächsten Tag positiv sein können. Das ist eine Momentaufnahme, um zu sehen, wie steht es jetzt gerade um uns. Und um die Dunkelziffer zu erfassen."