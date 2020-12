Das Dach und die Fenster: teilweise kaputt. Die Fassade: durch großflächige Netze vor dem Absturz gesichert. Zusätzlich stabilisieren neue, von außen ans Haus geschraubte Balken das Fachwerk der alten "Marktwirtschaft". Es ist offensichtlich: Das Eckhaus Nummer 7 in der Hallenser Brüderstraße ist in einem desolaten Zustand.

Es steht unter Denkmalschutz , sogar auf der Roten Liste der wertvollsten Baudenkmäler von Halle. Mit dieser Liste bekennt sich der Stadtrat ausdrücklich dazu, Fördermittel vorrangig für diese Objekte einzusetzen. Eine Reihe von gefährdeten Bauten konnte in Halle so schon gerettet werden.

Jürgen Engelhardt vom Hallenser "Arbeitskreis Innenstadt" Bildrechte: MDR/ Ronny Arnold

Die Brüderstraße 7 leider noch nicht, erklärt Jürgen Engelhardt vom Hallenser "Arbeitskreis Innenstadt". "Es ist ja ein Fachwerkhaus, was auch in sich steht. Es sind auch Untersuchungen vorgenommen worden, die sagen, dass es sich retten lässt. Aber jedes Jahr, jeder Winter haut natürlich rein und gibt dem Haus noch einen zusätzlichen Stoß."



Einige Teile seien schon weg und die Türen standen öfters offen. Es seien verschiedene Leute in dem Haus gewesen. Jürgen Engelhardt warnt, es könne schnell passieren, dass es zufällig mal brenne und das Haus dann weg sei. "Auch diese Beispiele haben wir in Halle und anderen Städten ja schon gehabt."