Seit 2018 wird das Stellwerk hier digital angesteuert. Von der neuen Technik verspricht sich die Bahn mehr Qualität und deutlich höhere Kapazitäten auf der Strecke. Doch noch sind die Stellwerke in Deutschland im Schnitt 34 Jahre alt, rund ein Viertel wird mechanisch betrieben. Bis 2035 will die Deutsche Bahn (DB) nun ihre Stellwerke digitalisieren. Teils Jahrzehnte alte Technik müsse dafür erneuert werden, sagt Michael Freudenberg. Drahtsuchleitungen alter mechanischer Stellwerke mit mechanischen Antrieben inklusive Lagern und Übertragungsteilen müssten komplett zurückgebaut werden. "Also man muss alles von Grund auf neu bauen", betont Freudenberg.