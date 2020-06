Am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren bei Berlin forschen Wissenschaftler zum Thema Trockenheit und Anbaumethoden. Unter ihnen ist Dr. Ariane Krause. Privat gärtnert sie auch – mitten in der Hauptstadt – in einer Gartenanlage auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Zum Thema Garten und Klimawandel sagt sie, dass wir gar nicht so viele Sorten verlieren würden durch den Klimawandel: