Luftrettung und Freizeitflieger Gibt es die Rettungsgasse für den Flugverkehr?

An der Station der ADAC Luftrettung in Dölzig bei Leipzig, gleich an der A9, kommt gerade einer der beiden hier stationierten ADAC-gelben Hubschrauber vom Typ EC 135 von einem Einsatz zurück. Etwa zehn Mal pro Tag starten und landen sie, helfen Verletzte von Verkehrsunfällen zu bergen und fliegen Notfallpatienten in Krankenhäuser.