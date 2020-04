Tatsächlich gibt es erste Versuche in China. Fünf schwer Erkrankten wurde Blutplasma genesener Patienten mit Antikörpern verabreicht. Der Fachbegriff: Rekonvaleszenten-Plasmatransfusion. Mittlerweile wurden drei aus dem Krankenhaus entlassen. Die anderen zwei sind in stabilem Zustand. Allerdings ist das eine sehr kleine Stichprobe und daher nicht aussagekräftig.

In Deutschland wird unter anderem an der TU Braunschweig an einem Therapeutikum mit Antikörpern geforscht. Denn die Antikörper von Menschen, die die Krankheit überstanden haben, seien nicht unbedingt für jeden Schwererkrankten geeignet, sagt Professor Michael Hust. So sei die Antwort des Immunsystems auf eine Infektion bei allen Menschen anders.