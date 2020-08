Zwei Kameras sind hinter Leitplanken versteckt. Dazu gehört das Messgerät am Ende einer kleinen Seitenstraße. Dort steht auch der Kleinbus mit dem Computerarbeitsplatz, an dem die Informationen zusammenlaufen. Der Arbeitsplatz sei das modernste, was die Kollegen derzeit hätten, sagt Polizeihauptkommissar Peter Keller vom Fachdienst Verkehrsüberwachung der Polizei Leipzig. "Mit der Anlage Eso 8.0 lassen sich zwei Fotos zur gleichen Zeit fertigen, ein Front- und ein Heckfoto.“ Dadurch sei die Identifizierung in ganz anderer Möglichkeit gegeben, erklärt Keller.