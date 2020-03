Finanztipps im Abo Verbraucherzentralen warnen vor hohen Rendite-Versprechen

Wenn man das Produkt dann selber abschließt und prüft, was in diesen Newslettern drinsteht, dann sind das in der Regel Allgemeinplätze oder oberflächliche Beschreibungen. Aber jedenfalls kein Wissen, mit dem man 1.000-prozentige Gewinne erzielen kann.

MDR Aktuell hat auch GeVestor mit den Fragen des Hörers konfrontiert und wollte wissen, wie das Unternehmen solche Gewinne versprechen kann und warum der Hörer jedes Mal neue Abos bestellen soll. GeVestor lässt seine Rechtsanwältin antworten: "Ihre Äußerung, wonach einer unserer Kunden 'keine konkreten Aktien und Anlagetipps genannt' bekommen haben soll, mutet so an, als ob Sie fehlerhaft davon ausgingen, wir hätten den Kunden gezielt beraten müssen. Wir sind jedoch keine Anlageberater, sondern verlegen verschiedene Informationsdienste für unsere Kunden. […] Soweit Sie darauf hinweisen, wir hätten auf Nachfrage durch den Kunden auf andere Angebote bzw. Newsletter verwiesen, so machen wir […] darauf aufmerksam, dass es in der Natur einer Fachzeitschrift liegt, dass sie sich mit einem klar eingegrenzten Themengebiet befasst […]."